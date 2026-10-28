Moraes autoriza Valdemar a visitar Jair Bolsonaro em meio à crise no PL
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, para que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, pudesse o visitar. O capitão da reserva está em prisão domiciliar.
O pedido ocorre em meio às repercussões da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, e às incertezas sobre os próximos passos da oposição.
Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um “diálogo direto” com o ex-presidente. A defesa não detalha os assuntos que serão discutidos nem apresenta uma data para a visita.
Na mesma decisão, o ministro também autoriza a visita de um técnico de uma empresa de telefonia para reparos no serviço de internet da residência.
Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair, desembarcou nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Dois dias antes, no entanto, o senador declarou que não deixaria o país depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes.
continue lendo
- Tarcísio comenta carta de Flávio e diz que caminho é ‘respeitar o resultado das urnas’ Júlia Lara · há 43 minutos
- Flávio se chamar de ‘presidente eleito’ em carta foi ‘problema na confecção’, diz Marinho Jovem Pan · há 1 hora
- Comissão nomeia delegado Olim como relator do Orçamento de 2027 em SP João Vitor Revedilho · há 1 hora
- A visão de aliados de Lula sobre a carta de Flávio Bolsonaro João Vitor Revedilho · há 1 hora