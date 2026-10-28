Moraes autoriza Valdemar a visitar Jair Bolsonaro em meio à crise no PL

Encontro será no dia 29 de outubro das 9h às 11h

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, para que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, pudesse o visitar. O capitão da reserva está em prisão domiciliar.

O pedido ocorre em meio às repercussões da saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, e às incertezas sobre os próximos passos da oposição.

Na petição, os advogados afirmam que o encontro é necessário para um “diálogo direto” com o ex-presidente. A defesa não detalha os assuntos que serão discutidos nem apresenta uma data para a visita.

Na mesma decisão, o ministro também autoriza a visita de um técnico de uma empresa de telefonia para reparos no serviço de internet da residência.

Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair, desembarcou nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas do casal. Dois dias antes, no entanto, o senador declarou que não deixaria o país depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes.