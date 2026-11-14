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Morre aos 75 anos coronel Queiroz, ex-comandante da PM de Goiás

Marciano Basílio de Queiroz também foi deputado estadual pelo PTB. Velório será neste sábado (14), das 18h às 21h, em Goiânia

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Morre aos 75 anos coronel Queiroz, ex-comandante da PM de Goiás
Morre aos 75 anos coronel Queiroz, ex-comandante da PM de Goiás Reprodução

O ex-comandante-geral da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e ex-deputado estadual Marciano Basílio de Queiroz, conhecido como coronel Queiroz, morreu neste sábado (14), aos 75 anos, em Goiânia. A corporação confirmou a morte em nota de pesar. A causa não foi divulgada.

Segundo o g1 Goiás, o velório será realizado das 18h às 21h no Vale do Cerrado, na capital goiana. O corpo será cremado no mesmo local, em horário ainda a ser definido.

Natural de Buriti Alegre, no interior de Goiás, Queiroz era formado em Direito. Ingressou na Polícia Militar em março de 1974 e foi promovido a coronel em 1999. Antes de assumir o comando-geral, que exerceu de 2003 a 2006, foi subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior. Também comandou o 1º Batalhão da PM e o Batalhão de Trânsito.

Depois de deixar o comando da corporação, dirigiu a Caixa Beneficente dos Militares do Estado de Goiás. Eleito deputado estadual pelo PTB, exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Goiás entre 2007 e 2011.

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