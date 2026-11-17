Segundo ele, o deputado Mauro Benevides (PDT-CE) já foi escolhido como relator da matéria na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (17) que a Casa pretende priorizar e votar o pacote de ajuste fiscal do governo no mesmo dia em que a proposta for enviada pelo Senado, onde está sendo votada hoje.

Motta também disse que a Câmara está “preocupada” com a alta do dólar e taxa de juros, e que apoia o ajuste fiscal enviado pelo governo Lula (PT).

Nós estamos muito preocupados com essa alta do dólar, há perspectiva de uma alta taxa de juros, e defendemos que o governo possa, além desse ajuste, poder também construir outras saídas que possam garantir a estabilidade econômica, que é tão importante para o nosso país. Hugo Motta

Segundo ele, o deputado Mauro Benevides (PDT-CE) já foi escolhido como relator da matéria na Câmara para acelerar a análise do texto assim que os senadores concluírem a votação dos destaques (alterações pontuais feitas ao projeto).

De acordo com Motta, a tramitação rápida busca sinalizar alinhamento entre os Poderes Executivo e Legislativo diante do atual cenário econômico.

Nós temos um Congresso que tem responsabilidade fiscal, que quer ajudar nesses ajustes e quer poder, juntamente com o governo, encontrar as medidas necessárias para que juntos possamos encontrar aí esse ponto que alie crescimento econômico, preservando as políticas sociais. Hugo Motta

Apoio do PT e resistência na base

Questionado sobre eventuais resistências dentro da própria base governista que poderiam atrasar a votação, Hugo Motta classificou as divergências como uma “questão isolada”. Ele afirmou já ter recebido a confirmação tanto do governo quanto da bancada do PT de que a legenda votará a favor do pacote quando o texto chegar ao plenário.