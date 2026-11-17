O deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que há forte expectativa para que haja apreciação do pacote de ajuste fiscal ainda nesta terça-feira (17). Motta disse ainda que a economia no país precisa voltar ao normal.

“É preciso fazer ajustes da política fiscal do governo para trazer um ambiente de normalidade”, disse.

O parlamentar divulgou ainda que o relator da matéria será o deputado federal Mauro Benevides Filho (União-CE). Na saída da reunião de líderes na Câmara dos Deputados Benevides afirmou que, quem quiser aprovar complementação será muito bem vindo e que o mercado está esperando por essa aprovação, “ vamos aprovar e depois fazemos algum aprimoramento necessário para dar tranquilidade à economia brasileira. Na reunião de líderes só teve um que acha que vai dar uma lidinha no texto até lá”.

Benevides também disse que não haverá alteração em benefícios sociais.

“Nem BPC está sendo afetado, nem Bolsa Família, nem abono salarial, nada está sendo afetado. A tentativa é votar hoje do jeito que vier do Senado”, afirmou.

Durante a entrevista coletiva o presidente da Câmara disse que está preocupado com a alta do dólar e com a taxa de juros e defendeu que o governo possa, além do ajuste, construir outras saídas para garantir estabilidade econômica.

Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que iriam votar nessa semana os destaques que ficaram pendentes de apreciação e que vários senadores ainda estão conversando com o relator da matéria e com lideranças do governo, buscando entendimento dos destaques ainda pendentes.

Alcolumbre afirmou que quer conseguir conciliação nos destaques que não impactem na essência do texto principal aprovado.