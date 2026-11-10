MP denuncia Milton Leite por suposto elo com o PCC no transporte público de SP

Segundo o Ministério Público, o ex-presidente da Câmara Municipal da capital paulista é apontado como o dono da empresa de ônibus Transwolff, utilizada pela facção para lavar dinheiro

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou denúncia contra o ex-presidente da Câmara Municipal da capital Milton Leite (União) por organização criminosa. Ele é apontado como o verdadeiro dono da empresa de ônibus Transwolff, utilizada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do crime organizado.

Segundo os investigadores, o vereador atuou como “ponte da facção junto ao poder público no setor de transportes”. Em setembro, ele disse ao Estadão/Broadcast que era inocente.

“O denunciado MILTON LEITE DA SILVA, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, valendo-se de sua influência política e da sua posição de verdadeiro proprietário da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda., utilizada pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, promoveu os interesses da facção no âmbito da prestação de serviço do transporte público no município de São Paulo.”

Uma de suas funções era exercer influência sobre o então presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira, para obter atos administrativos favoráveis aos interesses da empresa.

Para corroborar a acusação, citam contrato de locação firmado entre a empresa de transporte e a Comércio Neumax Ltda, construtora de Leite, no valor de R$ 850 mil mensais. O documento foi encontrado no escritório de Cícero de Oliveira, o Té, um dos sócios formais da Transwolff.

Comunicações extraídas dos celulares dos investigados reforçam o vínculo do político com os negócios. No dispositivo de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, também sócio da Transwolff, havia mensagens em que ele se referia a Leite como “Presidente”. Também havia relatos de ocasiões em que o vereador lhe chamara a atenção, como se tivesse ascendência sobre ele.

“Já em março de 2024, ao comentar dificuldades em uma linha da Transwolff, afirmou ter tomado ‘o maior puxão de orelha’ de MILTON”, diz o texto da denúncia do MP-SP.

Pandora ainda o mantinha informado sobre os negócios, como a instalação de ônibus elétricos. Leite chegou a fazer visita à garagem da empresa para vistoriar veículos com eixos avariados.

A Transwolff entrou na mira das autoridades em abril de 2024, quando foi deflagrada a Operação Fim da Linha. Na ocasião, foram denunciados os donos formais da empresa, dentre os quais estavam Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, e Cícero de Oliveira, o Té. A companhia, que mantinha contratos com a Prefeitura de São Paulo para operar linhas de ônibus, ficou sob intervenção do poder público.