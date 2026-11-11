Na COP31, Lula cobra países ricos: ‘Se desenvolveram às custas do planeta’

Declaração do presidente aconteceu nesta quarta-feira (11), na abertura da Cúpula do Clima da ONU; conferência acontece em Antália, na Turquia

O presidente Lula (PT) cobrou nesta quarta-feira (11) os países ricos a cumprirem os compromissos que assumiram em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. A declaração do petista aconteceu na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), que está sendo realizada em Antália, na Turquia.

“Não faz sentido abandonar o princípio das ‘responsabilidades comuns – mas diferenciadas’. Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos” Presidente Lula na abertura da COP31

Lula também relembrou que o grupo dos países mais desenvolvidos retirou de pauta os assuntos sobre o combate às mudanças climáticas e a transição energética desde a COP30, realizada no ano passado, em Belém, no Pará.

Esses dois temas ligados à agenda ambiental foram retirados da declaração final por causa dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, um crítico dessa temática.

“Há um ano, o planeta saiu da COP30 com o coração revigorado. (. .) Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio”, disse Lula.

“Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como empecilho à segurança e à prosperidade das nações”, completou o presidente brasileiro.

Críticas indiretas a Trump

Em outro momento, Lula criticou indiretamente os Estados Unidos. Sem mencionar Trump ou seu país, Lula afirmou que a “ciência e o multilateralismo continuam sob ataque” no mundo e que “em alguns foros, o privilégio dos vetos e o poder do dinheiro desequilibram a balança”. Foi uma crítica tanto à agenda de Trump, baseada em tarifas do ponto de vista econômico e ao questionamento de pesquisas, quanto ao Conselho de Segurança da ONU.

“O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta” Presidente Lula

O brasileiro ainda citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado às vésperas da COP30, em Belém, para estimular países a preservarem suas florestas. O líder reeleito falou que o fundo “está perto de reunir os investimentos necessários” para passar a funcionar. A meta é obter pelo menos US$ 10 bilhões.

“Seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado”, disse. “Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial.”

Primeiro discurso internacional após a reeleição

O pronunciamento de Lula na COP31 marcou o primeiro discurso do petista em um evento internacional desde sua reeleição à Presidência.

No segundo turno, realizado em 25 de outubro, o petista derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 51,79% dos votos válidos, ante 48,21% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula havia encerrado o primeiro turno atrás de Flávio, mas conseguiu reverter o resultado na etapa final da disputa.

Na COP31, Lula afirmou que sua reeleição foi uma vitória de “um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar”, e não “o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato”.

“O Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar” Presidente Lula

O presidente voltou a agradecer aos idosos e à juventude brasileira pela mobilização no último mês, que culminou em sua vitória em 25 de outubro. O petista disse que o resultado foi uma vitória “dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações”.

“Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos”, afirmou. Lula escolheu terminar seu discurso com uma frase simbólica: “O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo