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Não vou nem sair de casa no 2º turno, diz Renan Santos sobre apoio a Flávio ou Lula

Ex-candidato à Presidência disse que vem sendo cobrado por integrantes da campanha dos dois presidenciáveis em busca de apoio

Matheus Dias

Renan Santos faz carreata na Praça Charles Miller, em SP
Ao analisar o único debate presidencial, realizado no último domingo, Renan afirmou que os dois “pareciam dois idiotas”. JULIA MARTINS/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Partido Missão e ex-candidato à Presidência, Renan Santos, afirmou, em entrevista à Jovem Pan, que não vai nem sair de casa no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Segundo ele, integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão cobrando por um posicionamento dele em relação a um possível apoio a um dos dois.

“Eu vejo gente da campanha de ambos pedindo pra gente se posicionar. Falei: “Não vou me posicionar sobre nada. Durante os debates em que eu poderia me posicionar de maneira contrária ao Lula e ao Flávio, vocês não quiseram estar comigo. Então, agora vocês querem que eu me posicione a favor? Não vou fazer isso de maneira alguma.”, declarou Renan.

O candidato, que já disse diversas vezes que não vai apoiar nem Flávio e nem Lula no segundo turno, enfatizou que a polarização entre PT e bolsonarismo reduziu o espaço para outras alternativas políticas. Ele afirma que parte do eleitorado chegou à votação sem considerar opções além de Lula e Flávio.

“Durante os debates em que eu poderia me posicionar de maneira contrária ao Lula e ao Flávio, vocês não quiseram estar comigo. Então, agora vocês querem que eu me posicione a favor? Não vou fazer isso de maneira alguma”, afirmou.

Ao analisar o único debate presidencial, realizado no último domingo, Renan afirmou que os dois “pareciam dois idiotas”. Defendeu que a estratégia de ambos de atacar “pontos sensíveis” não foi suficiente, porque o brasileiro “não tem dado a mínima pra corrupção”.

“O Brasil não dá a mínima para a corrupção. Esse foi para mim o grande erro do Lula e do Flávio no debate, porque eles ficam se chamando mutuamente de ladrões, sabendo que nenhum deles liga para isso. Você tá falando pro eleitor do Lula que o Lula é bandido. Qual é a novidade? E o do Flávio também. O escândalo do Flávio da rachadinha surge em 2018, pô. 8 anos atrás. São 8 anos consistentes de escândalos do Flávio Bolsonaro. É master, é INSS, é compra da casa, é rachadinha, é é relação com o bacelar”, afirmou.

Após obter mais de 2,6 milhões de votos, o ex-candidato promete manter sua presença no debate público e ampliar o espaço político de seu grupo. Buscando conquistar cargos já nas próximas eleições municipais, entre prefeitos e vereadores.

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