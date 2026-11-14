Nas Filipinas, Lula destaca laços com a Ásia e cancela discursos por afonia

Em encontro com o presidente do país asiático, o petista ressaltou o avanço do comércio bilateral, que se aproxima de US$ 3 bilhões anuais

O presidente Lula (PT) cancelou os dois discursos que faria neste sábado (14), em Manila, nas Filipinas, por estar afônico. Lula está na capital do país para a 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asen) e outras agendas bilaterais. A visita é a primeira de um chefe de Estado brasileiro nas Filipinas, no ano em que as nações comemoram 80 anos de relações diplomáticas.

Na declaração distribuída à imprensa depois da reunião com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, Lula destacou a aproximação do Brasil com a Ásia. O presidente ressaltou que, nos últimos 20 anos, o intercâmbio comercial Brasil-Filipinas quase quadruplicou. “Hoje nosso fluxo já atinge quase US$ 3 bilhões”.

O Brasil fornece aos filipinos carne bovina, suína e de frango, além de milho. “Nossas economias complementares guardam ainda muitas oportunidades para ampliar e diversificar esse fluxo. Queremos agregar valor à nossa pauta exportadora e comprar mais produtos fabricados aqui”, anunciou.

Neste sábado haverá um fórum entre cerca de 200 empresários dos dois países. “Nesta visita, pude vivenciar na prática o ‘BRAZILIPINES’, sentimento de união que aproxima nossos povos”, finalizou Lula.

Plano internacional

Lula ressaltou que, no plano internacional, os dois países do chamado Sul Global estão unidos em torno de iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na presidência brasileira do G20, da qual as Filipinas são membros fundadores.

“Nossos países têm se destacado ainda no debate global sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital”, prosseguiu. Ainda em matéria digital, disse que os Brasil e Filipinas coincidem “na importância de uma governança robusta, ética e responsável para a inteligência artificial”.

Além disso, reforçou a defesa de ambos pelo multilateralismo. “Em um mundo crescentemente polarizado e conflagrado, brasileiros e filipinos convergem no compromisso com a paz, o multilateralismo e o respeito ao direito internacional.”

Ele também sustentou que os dois rejeitam as guerras e denunciam seus impactos sobre vidas humanas e cadeias de abastecimento globais. “As Filipinas estão entre os países mais afetados pelo fechamento do Estreito de Hormuz, onde vários de seus nacionais foram vitimados. Mantemos posições sólidas de defesa da autodeterminação do povo palestino”.

Na agenda ambiental, Lula fez referência ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), lançado na COP30, em Belém, e lembrou que os dois países poderão se beneficiar de pagamentos pela manutenção da floresta em pé. “Como países tropicais e megadiversos, prestamos serviços ambientais essenciais para o equilíbrio do planeta. Assegurar a devida remuneração pela conservação desses ativos é fundamental”, defendeu.

Em seguida, afirmou que o Brasil está pronto para apoiar as Filipinas a reduzirem sua dependência de combustíveis fósseis. “Compartilharemos a experiência brasileira em geração de energia limpa e nossa trajetória de meio século em biocombustíveis”.

Lula 4

O presidente também voltou a falar do resultado das eleições brasileiras. Lembrou que esta é a primeira visita de Estado que realiza desde sua reeleição, confirmada em 25 de outubro. “Diante do extremismo e de tentativas de ingerência externa, o povo brasileiro escolheu a soberania, a democracia e a justiça social. Escolheu não abaixar a cabeça quando pôde levantá-la, como escreveu o herói filipino José Rizal”, disse.

“É motivo de orgulho ser o primeiro presidente brasileiro a visitar as Filipinas. Este país é o mais antigo parceiro do Brasil no Sudeste Asiático. Neste ano, celebramos oitenta anos de relações diplomáticas. Brasil e Filipinas compartilham passados coloniais, afinidades culturais e objetivos de desenvolvimento comuns. De lados opostos do planeta, enfrentam o desafio de conjugar crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente”, disse Lula.