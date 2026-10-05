Netanyahu parabeniza Flávio pelo 1º turno e fala em restaurar amizade com Brasil

Premiê israelense classificou desempenho do candidato do PL como uma ‘grande vitória’ e desejou sorte no segundo turno contra Lula

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou Flávio Bolsonaro (PL) pelo resultado no primeiro turno das eleições presidenciais e desejou sorte ao senador na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 25 de outubro. Em publicação nas redes sociais, Netanyahu classificou o desempenho de Flávio como uma “grande vitória” e afirmou esperar uma mudança nas relações entre Israel e Brasil caso o candidato do PL seja eleito.

“Parabéns a Flávio Bolsonaro pela votação de ontem e boa sorte na final. Estou ansioso para restaurar a extraordinária amizade entre Israel e o Brasil”, escreveu o primeiro-ministro. Netanyahu também enviou seus “melhores votos” ao senador.

Flávio terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula ficou em segundo lugar, com 45,16%. Como nenhum dos candidatos ultrapassou 50% dos votos válidos, a eleição será decidida no segundo turno.

Lula e Netanyahu

A declaração de Netanyahu sobre “restaurar” a amizade com o Brasil ocorre depois de anos de atritos entre o governo Lula e Israel, principalmente em razão da guerra na Faixa de Gaza. Lula tornou-se um dos críticos mais duros da condução da ofensiva israelense pelo governo Netanyahu e passou a classificar a atuação de Israel em Gaza como “genocídio”. A relação diplomática chegou a uma de suas maiores crises em 2024, quando o presidente brasileiro comparou as ações israelenses no território palestino ao extermínio de judeus durante o regime de Adolf Hitler.

Netanyahu respondeu acusando Lula de “cruzar uma linha vermelha”, e o então chanceler israelense, Israel Katz, declarou o presidente brasileiro persona non grata até que houvesse uma retratação. Lula não recuou da declaração, e o governo brasileiro chamou seu embaixador em Tel Aviv de volta ao país.

As divergências continuaram nos anos seguintes. Lula manteve as críticas a Netanyahu e ao número de civis palestinos mortos em Gaza, enquanto o governo israelense acusou o Brasil de adotar posições hostis a Israel.

A família Bolsonaro, por outro lado, mantém uma relação próxima com Netanyahu e com o governo israelense. Durante a Presidência de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, Brasil e Israel ampliaram a aproximação política, e Bolsonaro visitou o país em 2019. Flávio e Lula voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro. O vencedor assumirá a Presidência da República em janeiro de 2027.