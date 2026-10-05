Nikolas Ferreira lidera ranking dos deputados mais votados do país; veja top 20

Deputado do PL recebeu 3,1 milhões de votos em Minas Gerais; Lucas Pavanato aparece em segundo, também acima dos 3 milhões

Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o candidato a deputado federal mais votado do país nas eleições de 2026, com 3.119.318 votos em Minas Gerais. Lucas Pavanato (PL-SP) aparece logo atrás, com 3.038.438 votos em São Paulo.

Os dois foram os únicos candidatos à Câmara dos Deputados a superar a marca de 3 milhões de votos. Erika Hilton (PSOL-SP) ficou na terceira posição nacional, com 1.596.472 votos.

O PL concentra oito nomes entre os 20 candidatos mais votados. Além de Nikolas e Pavanato, aparecem André Fernandes, Julia Zanatta, Lucas Polese, Delegado Caveira, Maurício Marcon e Renato Bolsonaro.

São Paulo é o estado com mais representantes no ranking, com oito nomes. Além de Pavanato e Erika Hilton, aparecem Sâmia Bomfim (PSOL), Kim Kataguiri (Missão), Tabata Amaral (PSB), Renato Bolsonaro (PL), Delegado Palumbo (Podemos) e Guilherme Cortez (PSOL).

Veja os 20 candidatos a deputado federal mais votados

Nikolas Ferreira (PL-MG): 3.119.318 votos Lucas Pavanato (PL-SP): 3.038.438 votos Erika Hilton (PSOL-SP): 1.596.472 votos André Fernandes (PL-CE): 684.372 votos Sâmia Bomfim (PSOL-SP): 583.107 votos Julia Zanatta (PL-SC): 560.223 votos Ana Elisa (PT-MG): 524.219 votos Kim Kataguiri (Missão-SP): 520.071 votos Tabata Amaral (PSB-SP): 476.383 votos Jeffrey Chiquini (Novo-PR): 425.399 votos Lucas Polese (PL-ES): 419.735 votos Delegado Caveira (PL-PA): 414.927 votos Maurício Marcon (PL-RS): 379.834 votos Renato Bolsonaro (PL-SP): 379.312 votos Sargento Nantes (PP-MS): 333.401 votos Jader Filho (MDB-PA): 326.617 votos Delegado Palumbo (Podemos-SP): 303.271 votos Fernanda Melchionna (PSOL-RS): 280.262 votos Guilherme Cortez (PSOL-SP): 275.450 votos Dra. Alessandra Haber (Podemos-PA): 272.856 votos

Os percentuais apresentados na votação correspondem ao resultado de cada candidato em seu respectivo estado.