Nikolas Ferreira lidera ranking dos deputados mais votados do país; veja top 20
Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o candidato a deputado federal mais votado do país nas eleições de 2026, com 3.119.318 votos em Minas Gerais. Lucas Pavanato (PL-SP) aparece logo atrás, com 3.038.438 votos em São Paulo.
Os dois foram os únicos candidatos à Câmara dos Deputados a superar a marca de 3 milhões de votos. Erika Hilton (PSOL-SP) ficou na terceira posição nacional, com 1.596.472 votos.
O PL concentra oito nomes entre os 20 candidatos mais votados. Além de Nikolas e Pavanato, aparecem André Fernandes, Julia Zanatta, Lucas Polese, Delegado Caveira, Maurício Marcon e Renato Bolsonaro.
São Paulo é o estado com mais representantes no ranking, com oito nomes. Além de Pavanato e Erika Hilton, aparecem Sâmia Bomfim (PSOL), Kim Kataguiri (Missão), Tabata Amaral (PSB), Renato Bolsonaro (PL), Delegado Palumbo (Podemos) e Guilherme Cortez (PSOL).
Veja os 20 candidatos a deputado federal mais votados
- Nikolas Ferreira (PL-MG): 3.119.318 votos
- Lucas Pavanato (PL-SP): 3.038.438 votos
- Erika Hilton (PSOL-SP): 1.596.472 votos
- André Fernandes (PL-CE): 684.372 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP): 583.107 votos
- Julia Zanatta (PL-SC): 560.223 votos
- Ana Elisa (PT-MG): 524.219 votos
- Kim Kataguiri (Missão-SP): 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB-SP): 476.383 votos
- Jeffrey Chiquini (Novo-PR): 425.399 votos
- Lucas Polese (PL-ES): 419.735 votos
- Delegado Caveira (PL-PA): 414.927 votos
- Maurício Marcon (PL-RS): 379.834 votos
- Renato Bolsonaro (PL-SP): 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP-MS): 333.401 votos
- Jader Filho (MDB-PA): 326.617 votos
- Delegado Palumbo (Podemos-SP): 303.271 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS): 280.262 votos
- Guilherme Cortez (PSOL-SP): 275.450 votos
- Dra. Alessandra Haber (Podemos-PA): 272.856 votos
Os percentuais apresentados na votação correspondem ao resultado de cada candidato em seu respectivo estado.
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