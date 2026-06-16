Novo avalia retirar candidatura de Zema após embate com Flávio Bolsonaro

As críticas de Romeu Zema a Flávio Bolsonaro, sobre conversas do senador com Daniel Vorcaro, podem custar a candidatura do mineiro à Presidência.

Lideranças partidárias do Novo, especialmente do Sul do país, estariam pressionando o ex-governador a adotar uma postura mais diplomática, em nome da “direita unida”. Alguns grupos da região ainda dependem fortemente do voto dos apoiadores da família Bolsonaro e da aliança com os Liberais para se manterem competitivos.

Aliados da legenda chegaram a sugerir, inclusive, que Zema estaria ajudando a reeleger o presidente Lula (PT) e defenderam a ideia de que ele abandone a corrida pelo Planalto para disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais, uma vez que o Novo se preocupa em superar a cláusula de barreira e eleger um número significativo de parlamentares para o Congresso.

Nessa terça-feira (25), Romeu Zema disse não se arrepender das críticas que fez a Flávio, afirmando que suas palavras já se tornaram públicas, mas buscou reduzir o atrito com o PL e sinalizou aliança da oposição contra o petista, afirmando que se ele tem críticas a Flávio, tem muitas outras a Lula.