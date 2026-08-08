Novo protocola ação no TSE para inelegibilidade de chapa Lula/Alckmin

Para o partido, desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula caracterizou abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação

O partido Novo protocolou neste sábado (8) uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. logo após o candidato à reeleição formalizar o registro de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral.

“Trata-se de um episódio emblemático de abuso de poder econômico, em que recursos e estrutura do Estado foram colocados a serviço da candidatura de Lula meses antes do início oficial da campanha, justamente em uma das nossas principais manifestações culturais. É inaceitável que fique por isso mesmo”, reiterou o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.

A ação é em razão do desfile da Acadêmicos de Niterói, que aconteceu no Carnaval deste ano, em fevereiro, em homenagem a Lula.

Para o Novo, o desfile da Acadêmicos de Niterói, fez o uso indevido dos meios de comunicação ao utilizar recursos públicos para promover a imagem do presidente em contexto pré-eleitoral. “O evento deixou de representar uma manifestação cultural espontânea e assumiu contornos explícitos de promoção eleitoral”, disse o partido.

Também neste sábado, Lula formalizou sua candidatura à reeleição junto à Justiça Eleitoral. Com este registro formal confirmado, o Novo requer na AIJE a “cassação do registro de candidatura e a declaração de inelegibilidade do presidente”.

O protocolo se soma à representação já em curso no TSE e às medidas em andamento no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o mesmo episódio.