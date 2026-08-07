Bolsonaro teve aumento de pressão arterial e leve crises de soluço, diz relatório médico

O ex-presidente precisou ser medicado para regular quadro de hipertensão, que já foi normalizado

O cardiologista Brasil Caiado informou, nesta sexta-feira (7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos dia 3 e 4 de agosto, apresentou aumento da pressão arterial que precisou ser tratada com medicamento. Ele também apresentou quadro leve crises de soluços durante a semana, o que “ocasionou rigidez na região cervical e na cintura escapular”.

Com o uso de medicamento para regular a pressão arterial, o ex-presidente apresentou melhora e os remédios foram suspensos. “Após controle da pressão arterial, foi mantida a prescrição dos medicamentos de uso regular e contínuo”, informou Caiado.

Em relação à recuperação da cirurgia no ombro direito, o médico informou que ele apresenta “progressiva melhora”. “Apresenta satisfatória e progressiva melhora dos movimentos do membro superior direito, sem queixas de dor local e sem intercorrências significativas no período”, completou.

O ex-presidente também segue dieta rigorosa e com atividades físicas regulares. Ainda persistem efeitos colaterais das medicações. “Especificamente do quadro de instabilidade do equilíbrio corporal e sonolência diurna”.

Kleber Antonio Caiado de Freitas, fisioterapeuta de Bolsonaro informou que entre os dias 3 e 6 de agosto de 2026, foram realizadas sessões de fisioterapia para a recuperação da cirurgia no ombro direito. “Conforme orientação e liberação do médico ortopedista responsável, foi iniciado o trabalho de fortalecimento muscular”.

Foi recomendada a continuidade das sessões de fisioterapia.