Nunes demonstra insatisfação com postura de oposição do vice-prefeito Mello Araújo

Prefeito cobra cautela de vice após denúncia sobre contratos da Virada Esportiva; nos bastidores, comportamento de Mello é visto como movimento de oposição dentro da própria administração

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estaria insatisfeito com a postura cada vez mais independente e de oposição adotada pelo vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo (PL). O desgaste ficou mais evidente após Mello apresentar ao Ministério Público uma representação apontando possíveis irregularidades em contratos da Virada Esportiva de 2026, que envolvem aproximadamente R$ 21,2 milhões em recursos públicos. O episódio mais recente envolveu a Secretaria Municipal de Esportes, comandada por Érika Coimbra.

À Jovem Pan, Nunes afirmou que procurou a secretária para saber se Mello havia solicitado esclarecimentos sobre as atividades apontadas na denúncia.

“Perguntei para Erika, secretária de Esportes, se ele tinha solicitado a ela algum esclarecimento e me disse que não. É importante fiscalizar, mas seria melhor checar antes, por exemplo, disse que não tinha as atividades náuticas, mas as atividades estão publicadas com fotos e vídeos. Enfim, o importante é verificar se tem alguma irregularidade e, caso confirmado, tomaremos as medidas necessárias”, declarou Nunes.

Nos bastidores da Prefeitura, a avaliação é de que o vice tem adotado um comportamento de oposição à gestão da qual faz parte, com críticas e denúncias que acabam expondo publicamente integrantes do próprio governo. O episódio mais recente envolveu a Secretaria Municipal de Esportes, comandada por Érika Coimbra.

Denúncia começou antes de vir a público

A apuração de Mello Araújo começou no fim de 2025, quando seu gabinete recebeu uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades na Virada Esportiva. Desde então, a equipe levantou informações sobre as entidades contratadas e realizou diligências para verificar a execução das atividades.



Na representação ao Ministério Público, o vice aponta que seis locais vistoriados não apresentavam as atividades previstas e que 12 organizações não foram encontradas nos endereços informados. As entidades receberiam cerca de R$ 15,7 milhões. Mello também questionou os gastos com atividades náuticas na Represa de Guarapiranga e pediu a análise de contratos, extratos bancários e comprovantes de despesas.



As suspeitas ainda precisam ser apuradas e não há conclusão de que tenha ocorrido desvio de recursos públicos.