Nunes Marques diz que Justiça Eleitoral está mobilizada para assegurar livre manifestação

Presidente do TSE relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo e pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, destacou há pouco, em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, que a Justiça Eleitoral está mobilizada para assegurar a livre manifestação do eleitorado neste domingo, 25.

“Amanhã, a Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno”, disse o presidente do TSE.

Nunes Marques relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo e pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham

“Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final. Principalmente, aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a Justiça Eleitoral”, declarou.

O presidente do TSE também ressaltou que os eleitores devem checar o local de votação. Afirmou que houve “um número muito pequeno de alterações”, mas emendou que “não custa verificar essa informação antes de sair de casa”.

A conferência deve ser feita em canais oficiais, como os sites dos tribunais eleitorais, inclusive o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o ChatVote, assistente virtual do TSE; e o aplicativo e-Título.