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Política

Nunes Marques diz que resultado das eleições deve sair por volta das 20h30

Presidente do TSE também disse que a votação está ocorrendo dentro do esperado

Estadão Conteúdo

Ministro Kassio Nunes Marques
Pela manhã, ele visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026 Alejandro Zambrana / TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou hoje que historicamente o resultado das eleições é sabido por volta das 20h30 e isso deve se repetir esse ano.

“Historicamente a gente cria o marco fictício de 20h30, mas fica em torno de 20h30 e 21h. É o que ocorre em praticamente todas as eleições presidenciais”, disse.

Pela manhã, ele visitou o Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2026, acompanhado de advogados das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo assessoria da Corte, há representantes sete partidos presentes.

“Toda a eficiência da Justiça Eleitoral e a transparência que temos dado nesse processo”, afirmou, se dirigindo aos jornalistas. Ele também afirmou que tudo estava correndo “dentro do esperado”.

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