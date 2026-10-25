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Política

Nunes Marques não descarta estender horário de votação no 2º turno

O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados em garagens de empresas de transporte público de Salvador

Estadão Conteúdo

Kassio Nunes Marques
Maurício Kertzman Szporer, determinou à Polícia Federal a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade de Salvado Carlos Moura/SCO/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, não descartou a possibilidade de estender o horário de votação em meio à redução na oferta de ônibus em três municípios da Bahia neste domingo (25), dia do 2º turno das eleições. Questionado por jornalistas sobre o tema, o ministro afirmou que é preciso “se debruçar e detectar qual é o nível de problema que está acontecendo na Bahia, estamos aguardando o relatório“.

A Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) acionou a Justiça Eleitoral para reclamar da oferta de ônibus em Salvador no dia do segundo turno das eleições. Em petição ao tribunal, o grupo de partidos disse que, às 11h05 deste domingo, vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, o que prejudicava o deslocamento de eleitores.

Em decisão assinada às 13h15, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou à Polícia Federal a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, que está em Paris neste domingo.

O TRE-BA também determinou a oferta da frota completa após denúncias de que grande parte dos veículos continuava nas garagens, com prejuízo ao deslocamento dos eleitores. O Procon da Bahia identificou 544 ônibus parados em garagens de empresas de transporte público de Salvador.

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