JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Política

O Congresso pode derrubar uma medida provisória do presidente?

Deputados e senadores podem rejeitar, alterar ou deixar uma MP perder a validade mesmo depois de ela entrar em vigor

Jovem Pan

As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Congresso Nacional, em Brasília Roque de Sá/Agência Senado

O presidente pode editar uma medida provisória e fazer uma nova regra começar a valer imediatamente, mas a palavra final não fica apenas com o Palácio do Planalto.

Depois da publicação, a MP é encaminhada ao Congresso Nacional. Deputados e senadores podem aprovar o texto como foi enviado, fazer mudanças ou rejeitá-lo.

A medida vale inicialmente por 60 dias e pode ser prorrogada uma vez pelo mesmo período. Se o Congresso não concluir a análise dentro do prazo, ela perde eficácia.

Essa dinâmica será relevante para o próximo presidente. Lula (PT) tenta a reeleição e Flávio Bolsonaro (PL) busca chegar pela primeira vez ao Planalto; ambos precisarão negociar com as bancadas eleitas para 2027.

A relação entre Executivo e Legislativo já aparece na campanha. Lula tem usado como argumento a aprovação de propostas apesar de não possuir maioria própria, enquanto Flávio tenta ampliar alianças com partidos de centro e de direita para o segundo turno.

A medida provisória, portanto, pode acelerar a agenda presidencial, mas não substitui a formação de maioria política na Câmara e no Senado.

Assuntos

continue lendo

Bandeira da OEA. Eliseu Caetano OEA mobiliza 88 observadores para 2º turno no Brasil e acompanhará votação nos EUA Equipe de 21 países estará em 21 estados, no Distrito Federal e em seis cidades no exterior; organização já acompanhou o primeiro turno e participa de eleições brasileiras desde 2018
  1. Projeto defendido por Flávio que dificulta identificação de munições contrasta com diretriz da ONU Nícolas Robert · há 2 minutos
  2. Lula oficializa autorização para quebra de sigilo no TSE; medida depende de Flávio Fernando Keller · há 51 minutos
  3. Quais documentos são aceitos para votar no segundo turno Jovem Pan · há 1 hora
  4. Qual presidente teve a maior votação da história do Brasil Jovem Pan · há 1 hora