O peso do Nordeste na vitória de Lula: veja como os nove estados votaram

Presidente venceu em toda a região no segundo turno e registrou no Piauí seu maior percentual estadual de votos válidos

O Nordeste permaneceu como a principal região de vantagem eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2026. O presidente venceu em todos os nove estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A distribuição regional contribuiu para a vitória nacional por 51,79% a 48,21% sobre Flávio Bolsonaro (PL).

O resultado contrasta com o mapa de outras regiões. Flávio foi mais votado em todos os estados do Sul e do Centro-Oeste. Lula venceu ainda no Amazonas, Amapá, Pará e em Minas Gerais, além do Nordeste.

Piauí e Bahia entre as maiores vantagens

O Piauí deu a Lula 75,88% dos votos válidos no segundo turno, seu maior percentual entre as 27 unidades da Federação. No primeiro turno, o petista já havia liderado no estado com 70,99%, mostrando a continuidade de uma das bases mais fortes de sua candidatura.

Na Bahia, outro grande colégio eleitoral da região, a apuração da Jovem Pan apontava 71,31% para Lula contra 28,69% para Flávio, quando praticamente todas as urnas já estavam contabilizadas. No primeiro turno, o presidente tinha alcançado 66,17% dos votos válidos baianos. Entre os turnos, sua votação cresceu em 820.487 votos, segundo a consolidação nacional publicada pelo portal.

A diferença regional e a virada nacional

Embora Flávio Bolsonaro tenha recebido mais votos em 14 UFs, o presidente acabou eleito com vantagem nacional de 4.430.191 votos. O número de estados vencidos por cada candidato não determina a eleição: o resultado presidencial depende da soma dos votos válidos de todos os eleitores brasileiros.

A campanha de Lula também investiu em mobilizações de rua e nas redes sociais depois de terminar a primeira etapa da disputa atrás do senador. A Jovem Pan mostrou que o segundo turno registrou quase três milhões de eleitores a mais do que o primeiro e redução de votos brancos e nulos.

Para conferir onde cada candidato venceu, consulte Flávio vence em 14 UFs, mas Lula é eleito presidente. O portal também publicou um panorama do voto nordestino no primeiro turno.