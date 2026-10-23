O presidente é o chefe das Forças Armadas? Veja o que diz a Constituição
O presidente da República exerce o comando supremo das Forças Armadas, uma das competências expressamente previstas na Constituição.
Isso significa que o vencedor entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será a autoridade máxima sobre Exército, Marinha e Aeronáutica a partir da posse em 5 de janeiro de 2027.
O presidente nomeia os comandantes das Forças e atua com o Ministério da Defesa na condução da política militar e de defesa nacional.
A competência não transforma as Forças Armadas em estrutura pessoal do presidente. A atuação militar é submetida à Constituição, às leis e à cadeia de comando institucional.
O plano de Lula prevê aumento de investimentos na Defesa, enquanto Flávio mantém relação política com setores ligados ao governo de Jair Bolsonaro, capitão da reserva e ex-presidente.
Temas como declaração de guerra, mobilização nacional e outros atos de maior gravidade também envolvem competências do Congresso previstas na Constituição.
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