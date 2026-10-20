O que é a Granja do Torto e quem pode usar a residência oficial

Casa de campo da Presidência fica nos arredores de Brasília e integra o conjunto de residências oficiais protegidas pelo GSI

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 2022

A Granja do Torto é uma das residências oficiais da Presidência da República e funciona como casa de campo do chefe do Executivo.

A propriedade fica na Fazenda Riacho Torto, nos arredores do Plano Piloto de Brasília, e possui 37 hectares.

Além da casa, o espaço reúne lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e área de mata nativa.

A Granja já foi usada como moradia presidencial. João Figueiredo, que governou entre 1979 e 1985, residiu no local e mantinha cavalos na propriedade.

Hoje, a área integra o conjunto de instalações sob responsabilidade da segurança presidencial, ao lado dos palácios do Planalto, da Alvorada e do Jaburu.

O presidente eleito em 2026, seja Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), terá a estrutura oficial da Presidência disponível conforme as necessidades do cargo.