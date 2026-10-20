JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

O que é a Granja do Torto e quem pode usar a residência oficial

Casa de campo da Presidência fica nos arredores de Brasília e integra o conjunto de residências oficiais protegidas pelo GSI

Jovem Pan

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 2022 Wilton Junior/Estadão Conteúdo/AE

A Granja do Torto é uma das residências oficiais da Presidência da República e funciona como casa de campo do chefe do Executivo.

A propriedade fica na Fazenda Riacho Torto, nos arredores do Plano Piloto de Brasília, e possui 37 hectares.

Além da casa, o espaço reúne lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e área de mata nativa.

A Granja já foi usada como moradia presidencial. João Figueiredo, que governou entre 1979 e 1985, residiu no local e mantinha cavalos na propriedade.

Hoje, a área integra o conjunto de instalações sob responsabilidade da segurança presidencial, ao lado dos palácios do Planalto, da Alvorada e do Jaburu.

O presidente eleito em 2026, seja Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL), terá a estrutura oficial da Presidência disponível conforme as necessidades do cargo.

Assuntos

continue lendo

Meta Política Comitê da Meta aponta ‘falhas recorrentes’ na moderação de conteúdo eleitoral O Conselho de Supervisão afirmou que houve 'aplicação excessiva' das regras antifraude contra às contas de anúncio de Lula
  1. Lula decide pedir anulação da candidatura de Flávio por ‘interferência’ da Meta AFP · há 42 minutos
  2. Quem é Alfredo Gaspar e por que Flávio Bolsonaro o escolheu como vice? Jovem Pan · há 1 hora
  3. Quem já disputou mais vezes a Presidência da República Jovem Pan · há 1 hora
  4. e-Título vale como documento no segundo turno? Entenda quando é preciso apresentar foto Jovem Pan · há 1 hora