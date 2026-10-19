O que Flávio Bolsonaro diz sobre o fim da escala 6×1?
Flávio Bolsonaro afirmou na reta final do segundo turno que não pretende reverter o fim da escala 6×1 e que as leis trabalhistas estão garantidas caso seja eleito presidente.
O senador disse que mudou de posição sobre o tema depois de percorrer o país e ouvir trabalhadores. Segundo ele, seu voto no Congresso acompanhou o que teria ouvido nas ruas.
A mudança tornou a jornada de trabalho um dos temas centrais da reta final da disputa entre Flávio e Lula.
Na sabatina em que voltou ao tema, Flávio afirmou que não pretende reverter a mudança aprovada pelo Congresso. O candidato disse que respeitará a nova regra e vinculou sua mudança de posição ao contato com trabalhadores durante as viagens de campanha.
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