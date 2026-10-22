O que Lula propõe para a escala 6×1?

Fim da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso virou uma das principais bandeiras eleitorais do presidente

Lula transformou o fim da escala 6×1 em uma das principais bandeiras da campanha de 2026.

Durante a tramitação da proposta no Senado, o presidente chamou a votação de um primeiro teste para o PL e passou a usar o tema como contraste político com Flávio Bolsonaro.

Depois da aprovação e promulgação da mudança, Lula classificou o resultado como uma vitória dos trabalhadores e defendeu a redução da jornada sem corte salarial.

A mudança acabou promulgada na reta final da eleição. O texto reduz gradualmente a jornada máxima para 40 horas semanais e assegura dois dias de descanso, sem redução salarial. Na cerimônia, Lula afirmou que a intenção não é levar empresas à quebra e defendeu negociação para resolver dificuldades de adaptação.