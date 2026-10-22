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Política

O que Lula propõe para a escala 6×1?

Fim da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso virou uma das principais bandeiras eleitorais do presidente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula transformou o fim da escala 6×1 em uma das principais bandeiras da campanha de 2026.

Durante a tramitação da proposta no Senado, o presidente chamou a votação de um primeiro teste para o PL e passou a usar o tema como contraste político com Flávio Bolsonaro.

Depois da aprovação e promulgação da mudança, Lula classificou o resultado como uma vitória dos trabalhadores e defendeu a redução da jornada sem corte salarial.

A mudança acabou promulgada na reta final da eleição. O texto reduz gradualmente a jornada máxima para 40 horas semanais e assegura dois dias de descanso, sem redução salarial. Na cerimônia, Lula afirmou que a intenção não é levar empresas à quebra e defendeu negociação para resolver dificuldades de adaptação.

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