O que muda na propaganda eleitoral no segundo turno
A propaganda do segundo turno tem regras diferentes da primeira etapa porque a disputa passa a envolver apenas duas candidaturas.
No rádio e na televisão, o tempo é dividido igualmente. Para a eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro e Lula receberam cinco minutos cada em cada bloco de propaganda em rede.
Além dos blocos, o TSE reservou 25 minutos diários para inserções distribuídas ao longo da programação. Cada candidatura ficou com 12 minutos e 30 segundos.
A propaganda gratuita começou em 9 de outubro e termina em 23 de outubro. A ordem de exibição começou pela candidatura mais votada no primeiro turno e passa a ser alternada.
As regras buscam colocar os dois concorrentes em condições equivalentes no horário gratuito durante a etapa decisiva da eleição.
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