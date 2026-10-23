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Política

O que muda na propaganda eleitoral no segundo turno

Tempo de rádio e TV passa a ser dividido igualmente entre os dois candidatos, e campanha entra em calendário específico até a antevéspera da votação

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

A propaganda do segundo turno tem regras diferentes da primeira etapa porque a disputa passa a envolver apenas duas candidaturas.

No rádio e na televisão, o tempo é dividido igualmente. Para a eleição presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro e Lula receberam cinco minutos cada em cada bloco de propaganda em rede.

Além dos blocos, o TSE reservou 25 minutos diários para inserções distribuídas ao longo da programação. Cada candidatura ficou com 12 minutos e 30 segundos.

A propaganda gratuita começou em 9 de outubro e termina em 23 de outubro. A ordem de exibição começou pela candidatura mais votada no primeiro turno e passa a ser alternada.

As regras buscam colocar os dois concorrentes em condições equivalentes no horário gratuito durante a etapa decisiva da eleição.

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