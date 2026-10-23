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O segundo colocado no primeiro turno já virou uma eleição presidencial?

Desde 1989, o líder da primeira votação sempre venceu o segundo turno presidencial

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

Desde a retomada das eleições diretas para presidente em 1989, nenhum candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu virar a disputa na etapa final.

Em 1989, Fernando Collor liderou o primeiro turno e venceu Lula no segundo. O mesmo padrão se repetiu com Lula em 2002 e 2006, Dilma Rousseff em 2010 e 2014 e Jair Bolsonaro em 2018.

Em 2022, Lula também terminou a primeira votação na frente e confirmou a vitória no segundo turno, embora por margem estreita contra Jair Bolsonaro.

Esse histórico não cria qualquer regra jurídica nem garante o resultado da etapa decisiva. O segundo turno é uma eleição independente, e os votos são novamente contabilizados do zero.

Em 2026, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03%, enquanto Lula teve 45,16%. O resultado final será definido em 25 de outubro.

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