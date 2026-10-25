Omar Aziz é eleito governador do Amazonas

Com 59,96% dos votos válidos, o senador confirmou a liderança que já havia aberto no primeiro turno

Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas neste domingo (25), ao derrotar a professora Maria do Carmo (NOVO/PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com 59,96% dos votos válidos, o senador confirmou a liderança que já havia aberto no primeiro turno e retorna à Sede do Governo, no Palácio da Compensa, cargo que ocupou entre 2010 e 2014. A apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou o resultado com 85,84% das seções totalizadas.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Aziz liderou com 40,63% dos votos válidos (841.846 votos). Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,49% (507.335), e garantiu a vaga no segundo turno.

O mapa da votação revelou um estado dividido entre capital e interior. Aziz foi o mais votado em 53 dos 62 municípios amazonenses, com folgas expressivas em colégios como Tefé, Parintins, Tabatinga e Itacoatiara. Maria do Carmo venceu em Manaus — onde obteve 32,89% dos votos válidos, contra 31,44% de Aziz —, além de Humaitá e Apuí.

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Amazonas, Aziz nasceu em Garça (SP) em 1958 e mudou-se para Manaus em 1971. Foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito da capital e vice-governador antes de assumir o governo em 2010, ano em que se elegeu para o cargo. Depois, cumpriu mandatos no Senado. A vitória deste domingo o devolve ao Executivo estadual depois de mais de uma década.

A posse está prevista para 6 de janeiro de 2027, conforme a regra constitucional em vigor.