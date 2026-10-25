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Especial 2º Turno das Eleições 2026: Apuração e Resultados em Tempo Real | 16h30 - 22h30
Política

Omar Aziz x Professora Maria do Carmo: acompanhe o 2º turno para governador no Amazonas

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o governo; veja a apuração em tempo real

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Mapa de Amazonas no Brasil
Mapa de Amazonas no Brasil Walter Holden-Belmont/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 e GFDL)

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno para o governo no Amazonas nas Eleições 2026. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.

A Jovem Pan acompanha a apuração e a atualização dos votos durante a definição do novo governador.

Para acompanhar a apuração do segundo turno para governador no Amazonas, clique aqui.

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