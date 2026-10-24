Onde Lula tem mais força eleitoral no segundo turno?
A pesquisa Gerp divulgada pela Jovem Pan em 16 de outubro mostra que Lula concentra sua maior força eleitoral em segmentos específicos.
Nos votos válidos do levantamento, o presidente lidera no Nordeste por 65% a 35%. Entre as mulheres, Lula registra 52%, contra 42% de Flávio Bolsonaro.
Entre eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, Lula chega a 66% das intenções de voto. Ele também lidera entre pessoas com 60 anos ou mais.
No Nordeste, Lula aparece com 65% dos votos válidos da pesquisa contra 35% de Flávio. O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre 14 e 16 de outubro, por telefone, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95,55%.
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