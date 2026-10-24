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Onde Lula tem mais força eleitoral no segundo turno?

Pesquisa Gerp mostra vantagem do presidente no Nordeste, entre mulheres, idosos e eleitores de menor renda

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pesquisa Gerp divulgada pela Jovem Pan em 16 de outubro mostra que Lula concentra sua maior força eleitoral em segmentos específicos.

Nos votos válidos do levantamento, o presidente lidera no Nordeste por 65% a 35%. Entre as mulheres, Lula registra 52%, contra 42% de Flávio Bolsonaro.

Entre eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, Lula chega a 66% das intenções de voto. Ele também lidera entre pessoas com 60 anos ou mais.

No Nordeste, Lula aparece com 65% dos votos válidos da pesquisa contra 35% de Flávio. O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre 14 e 16 de outubro, por telefone, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95,55%.

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