Onde Lula tem mais força eleitoral no segundo turno?

Pesquisa Gerp mostra vantagem do presidente no Nordeste, entre mulheres, idosos e eleitores de menor renda

A pesquisa Gerp divulgada pela Jovem Pan em 16 de outubro mostra que Lula concentra sua maior força eleitoral em segmentos específicos.

Nos votos válidos do levantamento, o presidente lidera no Nordeste por 65% a 35%. Entre as mulheres, Lula registra 52%, contra 42% de Flávio Bolsonaro.

Entre eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, Lula chega a 66% das intenções de voto. Ele também lidera entre pessoas com 60 anos ou mais.

No Nordeste, Lula aparece com 65% dos votos válidos da pesquisa contra 35% de Flávio. O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre 14 e 16 de outubro, por telefone, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95,55%.