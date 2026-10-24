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Política

Onde Lula teve seus maiores percentuais de votação no primeiro turno de 2026

Piauí, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Ceará formaram o grupo de estados mais favoráveis ao presidente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os maiores percentuais estaduais de Lula (PT) no primeiro turno ficaram concentrados no Nordeste.

O Piauí liderou o ranking com 70,99% dos votos válidos. A Bahia veio em seguida, com 66,17%, e o Maranhão registrou 63,96%.

Pernambuco deu 63,45% ao presidente, e o Ceará, 63,29%. Paraíba e Sergipe também ficaram acima de 60%.

A concentração regional se repete no nível municipal. Oito dos dez municípios com maior votação proporcional de Lula estão no Nordeste.

Bonfim do Piauí foi o maior exemplo: 88,73% dos votos válidos foram para o petista. Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, teve 88,33%.

O padrão mostra por que a campanha de Lula trata o Nordeste como sua principal base de proteção eleitoral no segundo turno.

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