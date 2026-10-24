Onde Lula teve seus maiores percentuais de votação no primeiro turno de 2026

Piauí, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Ceará formaram o grupo de estados mais favoráveis ao presidente

Os maiores percentuais estaduais de Lula (PT) no primeiro turno ficaram concentrados no Nordeste.

O Piauí liderou o ranking com 70,99% dos votos válidos. A Bahia veio em seguida, com 66,17%, e o Maranhão registrou 63,96%.

Pernambuco deu 63,45% ao presidente, e o Ceará, 63,29%. Paraíba e Sergipe também ficaram acima de 60%.

A concentração regional se repete no nível municipal. Oito dos dez municípios com maior votação proporcional de Lula estão no Nordeste.

Bonfim do Piauí foi o maior exemplo: 88,73% dos votos válidos foram para o petista. Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, teve 88,33%.

O padrão mostra por que a campanha de Lula trata o Nordeste como sua principal base de proteção eleitoral no segundo turno.