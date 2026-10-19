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Política

Onde mora o presidente da República?

Palácio da Alvorada é a residência oficial do chefe do Executivo e também pode receber reuniões e compromissos de trabalho

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Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 2022 Wilton Junior/Estadão Conteúdo/AE

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República em Brasília.

O prédio fica às margens do Lago Paranoá e foi inaugurado em 1958, antes mesmo da inauguração oficial da nova capital federal.

Projetado por Oscar Niemeyer, o Alvorada tem cerca de 7 mil metros quadrados de área construída e combina espaços privados da família presidencial com áreas usadas em compromissos institucionais.

O andar superior é reservado à família do presidente e seus convidados, enquanto o térreo reúne salões, biblioteca, espaços de recepção, escritórios e ambientes usados em eventos.

Lula (PT) utiliza o Alvorada como residência e também realiza reuniões de governo no local. O vencedor da eleição contra Flávio Bolsonaro (PL) poderá ocupar a residência oficial no mandato iniciado em 2027.

Morar no Alvorada não é uma obrigação pessoal do presidente, mas o espaço permanece à disposição do chefe do Executivo e integra a estrutura oficial da Presidência.

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