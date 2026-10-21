Onde mora o vice-presidente da República?

Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente e também integra a estrutura protegida pela segurança presidencial

Palácio do Planalto à noite

O vice-presidente da República tem como residência oficial o Palácio do Jaburu, em Brasília.

O imóvel integra a estrutura da Presidência e fica sob proteção do Gabinete de Segurança Institucional, assim como o Planalto, o Alvorada e a Granja do Torto.

No mandato atual, o cargo é ocupado por Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula (PT) e novamente candidato na chapa presidencial de 2026.

Na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o candidato a vice é Alfredo Gaspar (PL-AL), deputado federal por Alagoas, ex-procurador-geral de Justiça e ex-secretário estadual de Segurança Pública.

Quem vencer o segundo turno toma posse junto com o respectivo vice em 5 de janeiro de 2027.

O Jaburu é destinado ao vice-presidente, mas o uso da residência não altera as atribuições constitucionais do cargo, que incluem substituir e suceder o presidente em situações específicas.