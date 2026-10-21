Onde mora o vice-presidente da República?
O vice-presidente da República tem como residência oficial o Palácio do Jaburu, em Brasília.
O imóvel integra a estrutura da Presidência e fica sob proteção do Gabinete de Segurança Institucional, assim como o Planalto, o Alvorada e a Granja do Torto.
No mandato atual, o cargo é ocupado por Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula (PT) e novamente candidato na chapa presidencial de 2026.
Na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o candidato a vice é Alfredo Gaspar (PL-AL), deputado federal por Alagoas, ex-procurador-geral de Justiça e ex-secretário estadual de Segurança Pública.
Quem vencer o segundo turno toma posse junto com o respectivo vice em 5 de janeiro de 2027.
O Jaburu é destinado ao vice-presidente, mas o uso da residência não altera as atribuições constitucionais do cargo, que incluem substituir e suceder o presidente em situações específicas.
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