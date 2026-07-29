Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 51,8% contra 38,3% de Haddad em eventual 2º turno em SP

Pesquisa mostrou que o atual governador e o ex-ministro lideram as intenções de votos em primeiro turno

Tarcísio e Haddad lideram as intenções de voto no primeiro turno

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) lideram as intenções de voto no primeiro turno do pleito para o Palácio dos Bandeirantes. Já na segunda volta, o atual chefe do Executivo aparece à frente do petista.

Segundo o levantamento, Tarcísio registra 48,5% das intenções de voto. Haddad tem 35,1%. Na sequência, aparecem:

Vera Lúcia (PSTU): 1,7%

1,7% Carlos Machado (PCB): 1,1%

1,1% Vivian Mendes (UP): 0,9%

Já em eventual segundo turno, Tarcísio soma 51,8% contra 38,3% de Haddad. Já 6,5% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo. Outros 3,3% responderam não saber.

De 25 a 28 de julho, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 23 de julho de 2026 com o número SP-04624/2026.