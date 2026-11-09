PF conclui relatórios sobre relações de Moraes, Toffoli e Nunes Marques com Vorcaro, diz jornal

Os relatórios foram solicitados por Fachin no início de outubro ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. De acordo com a publicação, a área técnica produziu um documento para cada ministro, reunindo episódios considerados relevantes sob a perspectiva de uma possível repercussão criminal.

A Polícia Federal concluiu três relatórios sobre as relações dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo informações publicadas pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, os documentos foram finalizados na semana passada e aguardam envio ao presidente da Corte, Edson Fachin.

Os relatórios foram solicitados por Fachin no início de outubro ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. De acordo com a publicação, a área técnica produziu um documento para cada ministro, reunindo episódios considerados relevantes sob a perspectiva de uma possível repercussão criminal. Os relatórios não apresentam imputações de crimes nem conclusões sobre a responsabilidade dos magistrados, mas podem ter repercussão criminal.

A apuração também aponta que não foram elaborados documentos específicos sobre Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux, embora seus nomes apareçam em conversas de Vorcaro. Segundo a coluna, a PF não identificou, nesses casos, elementos que pudessem levar a uma repercussão criminal.

Relações sob análise

A determinação de Fachin ocorreu após uma sessão do STF, em 15 de setembro, na qual foi discutida a possibilidade de investigar a relação de Alexandre de Moraes com Vorcaro. A análise foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, e Fachin assumiu a relatoria do caso.

Na ocasião, informações da investigação apontavam a existência de 52 mensagens entre Moraes e Vorcaro, além de encontros e contratos envolvendo o escritório de advocacia de Viviane Barci, mulher do ministro.

Segundo a reportagem, um dos contratos previa o pagamento de R$ 131 milhões ao longo de três anos por serviços jurídicos. Outro, no valor de R$ 50 milhões, envolvia a transferência de cotas de uma aeronave de Vorcaro para Viviane.

Em relação a Kassio Nunes Marques, a coluna relata que surgiram conversas envolvendo interlocutores do ministro e referências a contratos com pessoas próximas a ele, incluindo seu filho, em assuntos relacionados a decisões sobre precatórios no Supremo. A publicação também menciona indícios de viagens e despesas pessoais supostamente custeadas por Vorcaro.

No caso de Dias Toffoli, os elementos citados envolvem principalmente a aquisição de participação no resort Tayayá, ligado à família do ministro, e decisões judiciais relacionadas a interesses do empresário. Um relatório anterior sobre essas relações havia sido arquivado pelo STF em fevereiro de 2026.

De acordo com a coluna, os três novos documentos contêm informações adicionais que motivaram a atualização do material encaminhado à presidência do Supremo.

Orientações de Fachin

Ao solicitar os relatórios, Edson Fachin determinou que as referências a integrantes do STF fossem apresentadas com o devido contexto e “em caráter estritamente descritivo”.

No documento encaminhado à PF, o presidente da Corte afirmou haver “inequívoco interesse institucional em que qualquer fato relevante seja rigorosamente apurado, sem exceção de qualquer natureza”.

Fachin também defendeu que os esclarecimentos fossem conduzidos “sem qualquer exceção de fato ou de pessoa”, respeitando o devido processo legal, as atribuições dos órgãos responsáveis pelas investigações e as garantias da atividade jurisdicional.

Após a solicitação, o ministro se reuniu com Andrei Rodrigues para discutir os critérios de elaboração e a forma de encaminhamento dos relatórios, segundo O Globo.

Mudanças na PF

Paralelamente, o UOL informou que os delegados Daniel Mostadeiro Cola e Wedson Cajé, envolvidos na coordenação das investigações sobre o Banco Master, deixarão seus cargos na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC).

Segundo o veículo, as alterações fazem parte de uma reestruturação interna da Polícia Federal. Com a mudança, o setor responsável por investigações de autoridades com prerrogativa de foro e a área de combate à lavagem de dinheiro passam a responder diretamente ao diretor de combate ao crime organizado, Denis Calli.

A Polícia Federal não comentou as mudanças, conforme a publicação.