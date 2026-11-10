PF faz buscas contra Neto Carletto por desvios de emendas

Ao todo, foram apreendidos valores em espécie superiores a R$ 607 mil, três aparelhos celulares, um computador e joias relacionados ao deputado

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação contra o deputado federal Neto Carletto (Avante-BA) e familiares por suspeitas de irregularidades em emendas parlamentares.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Operação Fluxo Paralelo cumpriu cinco mandatos de busca e apreensão nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, na Bahia.

Ao todo, foram apreendidos valores em espécie superiores a R$ 607 mil, três aparelhos celulares, um computador e joias. O caso começou a ser apurado após uma fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU) apontar indícios de fraudes no emprego de verbas federais destinadas a Coração de Maria (BA) via emendas Pix.

Entre 2020 e 2024, a cidade recebeu por esse mecanismo cerca de R$ 44,3 milhões — montante que inclui R$ 8,6 milhões viabilizados por duas emendas parlamentares do deputado Neto Carletto.

O relatório do órgão de controle apontou inconsistências em concorrências públicas e na gestão dos contratos, destacando quitações por serviços que não teriam sido prestados, suspeitas de sobrepreço e falta de comprovação do destino final de parcela dos valores.

Suspeitas

No curso das apurações, a Polícia Federal detectou operações financeiras atípicas envolvendo parentes do parlamentar e companhias associadas ao mesmo grupo. Documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que, somente no mês de agosto de 2026, a mãe do parlamentar esteve ligada a retiradas programadas que somaram cerca de R$ 763 mil.

Policiais federais chegaram a monitorar dois saques de R$ 200 mil em espécie realizados em uma agência bancária de Itamaraju (BA). Nas duas ocasiões, quem recolheu o dinheiro seguiu direto para a sede de uma transportadora pertencente à família do deputado. O inquérito identificou ainda repasses de somas expressivas circulando entre a mãe, o próprio parlamentar e uma empresa administrada por ele.

Outro foco da PF recai sobre o pai do deputado, apontado como responsável por 23 saques em moeda corrente que chegam a R$ 3,4 milhões.