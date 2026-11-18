Em publicação sobre prisão de Maduro, o senador afirmou que o chefe do Executivo seria 'delatado'

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta quarta-feira (18) o senador e ex-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), por calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A PGR considerou que uma publicação realizada por Flávio na rede social X em janeiro de 2026, “imputou falsamente fatos definidos como crimes ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O caso se subsome ao tipo do crime de calúnia, nas modalidades majorada e qualificada”, escreveu.

O ex-candidato derrotado, que na época ainda não havia oficializado a candidatura, associou Lula ao então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele diz na publicação que “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”.

A postagem também mostrava uma imagem de Maduro, enquanto era preso pelo governo dos Estados Unidos.

A PGR afirma que o conteúdo do post visava caluniar o presidente da República e potencializar reações ofensivas contra Lula, já que foi realizado em uma plataforma de alto alcance. Segundo a denúncia, até o momento do documento ao STF, a postagem do senador contava com mais de 700 mil visualizações.

O texto da denúncia também alega que, mesmo que Flávio seja parlamentar e tenha um amplo direito de crítica a outras autoridades, não está imune ao reconhecimento de que suas práticas podem ser ilícitas.

“A par disso, a gravidade das condutas imputadas e o manifesto intuito de ofender a honra objetiva do Presidente da República afastam a garantia prevista no art. 53 da Constituição que, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser utilizada como um ‘escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas’”, escreve a procuradoria.

A denúncia foi assinada pela subprocuradora-geral da República, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, e oferecida no âmbito do inquérito que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.