PL elege 121 deputados e terá a maior bancada da Câmara

Federação formada por PT, PCdoB e PV fica em 2º lugar, com 88 representantes; veja como ficou a divisão das 513 cadeiras

O Partido Liberal elegeu 121 deputados federais nas eleições deste domingo (4) e terá a maior bancada da Câmara dos Deputados a partir de 2027. A sigla terá 22 congressistas a mais que os 99 eleitos em 2022. Atualmente, o partido tem uma bancada de 98 deputados.

A 2ª maior bancada da Casa ficará com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com 88 deputados eleitos. Em seguida aparecem a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, com 87; o PSD, com 43; e o Republicanos, com 41.

Em 2022, o PL elegeu 99 deputados e saiu das urnas com a maior bancada da Câmara. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, ficou em seguida, com 80 congressistas. O União Brasil elegeu 59; o PP, 47; MDB e PSD, 42 cada; e o Republicanos, 41.

A composição das bancadas mudou ao longo dos últimos 4 anos com trocas de partido e reorganizações partidárias. O PL chega às eleições deste domingo com 98 deputados, ante os 99 eleitos em 2022. A Federação Brasil da Esperança tem atualmente 82 integrantes. União Brasil tem 52; PSD, 48; PP, 46; Republicanos, 42; MDB, 38; Podemos, 27; Federação PSDB-Cidadania, 19; PSB, 17; Federação PSOL-Rede, 16; PDT, 10; Avante e Novo, 5 cada; Solidariedade, 4; PRD, 3; e Missão, 1.

Os 513 deputados eleitos neste domingo assumem os mandatos em 1º de fevereiro de 2027 e permanecem no cargo por 4 anos.