Pode levar celular para votar no segundo turno? Entenda a regra da cabine

Aparelho pode ser levado ao local, mas deve ficar fora da cabine durante o registro do voto

O eleitor pode chegar ao local de votação com o celular, inclusive para consultar o e-Título antes de se identificar.

Na cabine, é proibido portar celular, câmera, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo desligado.

Antes de votar, o aparelho deve ficar com a mesa receptora ou no local indicado pelos mesários e será devolvido ao fim da votação.