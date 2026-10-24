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Pode levar criança para a cabine de votação no segundo turno?

Entrada de crianças não é automaticamente proibida, mas presidente da seção pode limitar acesso para preservar o sigilo do voto

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

A presença de crianças na cabine de votação não é automaticamente proibida pela Justiça Eleitoral.

O presidente da seção pode limitar o acesso quando entender que a situação pode comprometer o sigilo do voto. Eleitores com criança de colo também têm preferência na fila.

A criança não pode digitar os números das candidaturas na urna. Em caso de dúvida, vale a orientação da mesa receptora.

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