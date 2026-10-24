Pode usar camisa de candidato no segundo turno? Veja o que é permitido

Manifestação individual e silenciosa é permitida; aglomeração padronizada e distribuição de camisetas são proibidas

O eleitor pode usar camiseta de candidato no dia do segundo turno como forma de manifestação individual e silenciosa de preferência política.

Também são permitidos broches, adesivos e bandeiras, desde que não haja manifestação coletiva ou ruidosa.

É proibida a aglomeração com vestuário padronizado e a distribuição de camisetas ou brindes no dia da eleição.