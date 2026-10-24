Pode usar camisa de candidato no segundo turno? Veja o que é permitido
O eleitor pode usar camiseta de candidato no dia do segundo turno como forma de manifestação individual e silenciosa de preferência política.
Também são permitidos broches, adesivos e bandeiras, desde que não haja manifestação coletiva ou ruidosa.
É proibida a aglomeração com vestuário padronizado e a distribuição de camisetas ou brindes no dia da eleição.
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