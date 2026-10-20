Pode votar no segundo turno sem o título de eleitor?
Sim. O título de eleitor em papel não é obrigatório para votar no segundo turno.
O eleitor pode se identificar com documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral. O e-Título também pode funcionar como identificação quando exibe fotografia.
O título continua útil para consultar zona e seção, mas a ausência do documento impresso não impede a votação.
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