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Pode votar no segundo turno sem o título de eleitor?

Documento eleitoral em papel não é exigido para entrar na seção e registrar o voto

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sim. O título de eleitor em papel não é obrigatório para votar no segundo turno.

O eleitor pode se identificar com documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral. O e-Título também pode funcionar como identificação quando exibe fotografia.

O título continua útil para consultar zona e seção, mas a ausência do documento impresso não impede a votação.

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