Pode votar no segundo turno sem o título de eleitor?

Documento eleitoral em papel não é exigido para entrar na seção e registrar o voto

Sim. O título de eleitor em papel não é obrigatório para votar no segundo turno.

O eleitor pode se identificar com documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral. O e-Título também pode funcionar como identificação quando exibe fotografia.

O título continua útil para consultar zona e seção, mas a ausência do documento impresso não impede a votação.