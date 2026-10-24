Por que a campanha de Lula acionou o TSE contra a estratégia digital de Flávio?

Coligação pediu investigação sobre uso de publicações em colaboração no Instagram e monetização de conteúdos ligados ao candidato do PL

A campanha de Lula acionou o Tribunal Superior Eleitoral para questionar uma estratégia digital usada por perfis que publicaram conteúdos em colaboração com Flávio Bolsonaro.

Segundo a ação, a equipe de monitoramento da campanha petista identificou 1.826 publicações no Instagram em coautoria entre 492 perfis.

A coligação alegou possível uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico e pediu preservação dos registros e identificação dos responsáveis.

A petição também pediu preservação de registros pela Meta e pela Shopee, identificação dos responsáveis pelos perfis e suspensão de links de venda. A campanha alegou que parte das páginas envolvidas direcionava usuários a produtos relacionados à candidatura.