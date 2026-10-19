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Política

Por que algumas eleições têm segundo turno e outras terminam na primeira votação

Regra de maioria absoluta pode levar disputas para uma nova rodada entre os dois candidatos mais votados

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

O segundo turno existe para cargos do Executivo submetidos à regra de maioria absoluta. Se ninguém ultrapassar metade dos votos válidos na primeira votação, os dois mais votados seguem na disputa.

Nas eleições gerais, essa regra vale para presidente e governadores. Não há segundo turno para senador ou deputado.

Na etapa final, é eleito quem obtiver a maioria dos votos válidos.

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