Por que algumas eleições têm segundo turno e outras terminam na primeira votação

Regra de maioria absoluta pode levar disputas para uma nova rodada entre os dois candidatos mais votados

O segundo turno existe para cargos do Executivo submetidos à regra de maioria absoluta. Se ninguém ultrapassar metade dos votos válidos na primeira votação, os dois mais votados seguem na disputa.

Nas eleições gerais, essa regra vale para presidente e governadores. Não há segundo turno para senador ou deputado.

Na etapa final, é eleito quem obtiver a maioria dos votos válidos.