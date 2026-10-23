Por que o MDB se dividiu entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno?

Dez diretórios estaduais apoiaram Lula, enquanto a direção informou que os outros 17 estados ficariam com Flávio

O MDB chegou ao segundo turno dividido entre as candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro.

Segundo nota divulgada pelo partido e publicada pela Jovem Pan, dez diretórios estaduais declararam apoio a Lula, todos no Norte e Nordeste.

O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, afirmou que os outros 17 estados apoiariam Flávio, mostrando a ausência de uma posição única do partido na disputa presidencial.

A divisão seguiu uma lógica regional clara. Os dez diretórios pró-Lula estão no Norte e Nordeste, enquanto os 17 diretórios apontados por Baleia Rossi como favoráveis a Flávio incluem estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste.