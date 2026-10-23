JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Por que o MDB se dividiu entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno?

Dez diretórios estaduais apoiaram Lula, enquanto a direção informou que os outros 17 estados ficariam com Flávio

Jovem Pan

Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

O MDB chegou ao segundo turno dividido entre as candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro.

Segundo nota divulgada pelo partido e publicada pela Jovem Pan, dez diretórios estaduais declararam apoio a Lula, todos no Norte e Nordeste.

O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, afirmou que os outros 17 estados apoiariam Flávio, mostrando a ausência de uma posição única do partido na disputa presidencial.

A divisão seguiu uma lógica regional clara. Os dez diretórios pró-Lula estão no Norte e Nordeste, enquanto os 17 diretórios apontados por Baleia Rossi como favoráveis a Flávio incluem estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste.

Assuntos

continue lendo

Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Política O que muda na propaganda eleitoral no segundo turno Tempo de rádio e TV passa a ser dividido igualmente entre os dois candidatos, e campanha entra em calendário específico até a antevéspera da votação
  1. Flávio pede cassação da chapa de Lula por uso eleitoral da Rádio Nacional Estadão Conteúdo · há 1 hora
  2. Amoêdo declara apoio a Lula: ‘Entre irritação e o risco de um governo Bolsonaro, fico com a primeira’ Júlia Lara · há 1 hora
  3. Quem trabalha no domingo do segundo turno tem direito a sair para votar? Jovem Pan · há 1 hora
  4. Presidente pode viajar para fora do Brasil quando quiser? Jovem Pan · há 2 horas