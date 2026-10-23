Por que o MDB se dividiu entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno?
O MDB chegou ao segundo turno dividido entre as candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro.
Segundo nota divulgada pelo partido e publicada pela Jovem Pan, dez diretórios estaduais declararam apoio a Lula, todos no Norte e Nordeste.
O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, afirmou que os outros 17 estados apoiariam Flávio, mostrando a ausência de uma posição única do partido na disputa presidencial.
A divisão seguiu uma lógica regional clara. Os dez diretórios pró-Lula estão no Norte e Nordeste, enquanto os 17 diretórios apontados por Baleia Rossi como favoráveis a Flávio incluem estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste.
Assuntos
continue lendo
- Flávio pede cassação da chapa de Lula por uso eleitoral da Rádio Nacional Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Amoêdo declara apoio a Lula: ‘Entre irritação e o risco de um governo Bolsonaro, fico com a primeira’ Júlia Lara · há 1 hora
- Quem trabalha no domingo do segundo turno tem direito a sair para votar? Jovem Pan · há 1 hora
- Presidente pode viajar para fora do Brasil quando quiser? Jovem Pan · há 2 horas