Presidente da República tem avião oficial? Entenda como funcionam as viagens
Viagens fazem parte da rotina de um presidente, seja em agendas dentro do Brasil ou em compromissos internacionais.
O transporte aéreo usado pela Presidência integra a estrutura pública e é coordenado em articulação com os órgãos responsáveis pela segurança e logística presidencial.
O Gabinete de Segurança Institucional participa do planejamento dos deslocamentos e mantém equipes dedicadas à coordenação de viagens, eventos e transporte aéreo do presidente.
Em viagens ao exterior, o trabalho também envolve o Ministério das Relações Exteriores e o cerimonial diplomático.
O avião não é um bem particular do ocupante do cargo. A aeronave e a estrutura de apoio são usadas em missões oficiais e seguem regras e planejamento da administração federal.
O vencedor entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) herdará essa mesma estrutura estatal no mandato que começa em janeiro de 2027.
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