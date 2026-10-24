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Política

Presidente pode declarar guerra sozinho?

Chefe do Executivo comanda as Forças Armadas, mas declaração de guerra e paz envolve autorização ou referendo do Congresso

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Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto à noite Divulgação

O presidente exerce o comando supremo das Forças Armadas, mas isso não significa que possa declarar guerra livremente sem participação do Congresso Nacional.

A Constituição determina que cabe ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso ou por ele referendado quando a agressão ocorrer durante o recesso parlamentar.

O chefe do Executivo também pode celebrar a paz, mas novamente com autorização ou referendo do Congresso.

O tema faz parte das competências mais sensíveis da Presidência e mostra como decisões de Estado são compartilhadas entre Executivo e Legislativo.

Na eleição de 2026, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam visões diferentes sobre política externa e defesa, mas ambos estarão submetidos ao mesmo desenho constitucional se chegarem ao Planalto.

O presidente conduz a diplomacia e a Defesa, porém decisões extremas como guerra e paz não são tratadas como atos pessoais do ocupante do cargo.

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