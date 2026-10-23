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Presidente pode ficar mais de quatro anos no cargo?

Mandato individual dura quatro anos, mas reeleição permite até dois períodos consecutivos

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Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto à noite Divulgação

A Constituição fixa em quatro anos a duração de cada mandato presidencial, mas permite uma reeleição consecutiva.

Isso faz com que um presidente possa permanecer por até oito anos seguidos quando vence duas eleições consecutivas.

Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff já foram reeleitos desde que a recondução passou a ser permitida.

Jair Bolsonaro tentou um segundo mandato em 2022, mas foi derrotado por Lula, tornando-se o primeiro presidente a perder uma tentativa de reeleição sob a regra atual.

Em 2026, Lula (PT) busca nova reeleição depois do mandato iniciado em 2023. Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio, disputa o cargo pela primeira vez.

O texto constitucional limita apenas a sequência imediata. Depois de um intervalo fora da Presidência, uma pessoa pode voltar a concorrer se preencher as condições eleitorais.

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