Principais candidatos ao Planalto já votaram; urnas fecham às 17h

Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Cury, Zema e Renan Santos compareceram às urnas na manhã deste domingo (4); apuração começa após o encerramento da votação

Os principais candidatos à Presidência da República já votaram neste domingo (4), primeiro turno das eleições de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) compareceram às urnas durante a manhã. Após votar, os presidenciáveis fizeram declarações sobre a disputa, criticaram adversários e falaram sobre as expectativas para o resultado.

Cerca de 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar para presidente da República, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais. A votação termina às 17h, no horário de Brasília, quando começa a divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula e Flávio, que lideram as pesquisas de intenção de voto, votaram logo pela manhã, em São Bernardo do Campo (SP) e no Rio de Janeiro, respectivamente. O presidente disse estar confiante na vitória, enquanto o senador acusou aliados do petista de interferirem no processo eleitoral.

Lula vota no ABC Paulista e diz estar confiante na vitória

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e das candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet.

Após votar, Lula classificou o domingo como um “dia glorioso para o país” e disse estar confiante na vitória.

“Estou confiante no governo que fizemos. Confiante que fizemos muito no governo e que temos que fazer muito ainda”, afirmou.

O petista também criticou milicianos e a “orgia em torno do Banco Master”. Ao comentar a eleição, disse que o país “não vai pra frente com venda de arma, mas com distribuição de livros”.

“O jogo está jogado e, às 17h, vamos ver que tipo de país o povo escolheu”, declarou.

Flávio Bolsonaro vota no Rio e critica governo Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL) votou por volta das 8h, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O candidato chegou acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

Após deixar a seção eleitoral, Flávio acusou aliados de Lula de interferirem na eleição e criticou o uso da máquina pública pelo governo federal.

“É um dia muito importante, onde eu espero que o brasileiro ponha fim a essa era do atraso. Que apostou tudo, que vale tudo. Que perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública para tentar interferir nas eleições”, afirmou.

“O Brasil não aguenta mais quatro anos disso e a única alternativa é Flávio Bolsonaro”, acrescentou.

Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio foi escolhido como candidato do PL ao Palácio do Planalto no fim de 2025.

Caiado vota em Goiás ao lado de Kassab

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) votou em uma escola de Nova Crixás, acompanhado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente em sua chapa.

Após votar, Caiado voltou a defender suas propostas para a segurança pública e a economia. O candidato afirmou que pretende combater a violência e reduzir os juros.

“Vamos livrá-los da violência, livrá-los da taxa de juros exorbitantes. Fazer com que o país possa sonhar em suas riquezas, transformando-as em melhorias de vidas para as pessoas que aqui estão”, declarou.

Caiado seguirá para Goiânia, onde acompanhará as votações do governador Daniel Vilela e de Gracinha Caiado. A apuração será acompanhada pelo candidato no Palácio das Esmeraldas, a partir das 17h.

Augusto Cury vota no interior de São Paulo e critica Lula e Flávio

O escritor Augusto Cury (Avante) votou na manhã deste domingo na Escola Municipal Coronel José Venâncio Dias, em Colina, no interior de São Paulo.

Antes de votar, Cury criticou a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro e afirmou que suas propostas de governo estão entre as mais completas já apresentadas por um candidato à Presidência.

“Todos que leram meus projetos, todos economistas, todas as pessoas, todos empresários, gestores, disseram que nunca viram um projeto tão robusto, tão inteligente, não apenas para os 4 anos, mas para os 25 anos. Talvez seja o projeto mais robusto, mais inteligente da história de um candidato à presidência”, afirmou.

O candidato também fez críticas diretas aos dois principais adversários na disputa.

“Lula da Silva, ele fala que é o pai dos pobres, mas ele governa para os ricos, porque os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E, ao mesmo tempo, o Flávio Bolsonaro, que nunca plantou uma horta, nunca colocou o seu dinheiro como capital de risco numa empresa digna, também quer dirigir o país”, declarou.

Cury acompanhará a apuração dos votos em Ribeirão Preto, onde mora.

Zema vota em Minas e acusa Judiciário de favorecer Lula

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) votou na Escola Delfim Moreira, no centro de Araxá, sua cidade natal.

Em entrevista coletiva, Zema acusou o Judiciário de atuar para favorecer Lula e o PT na eleição. O candidato também afirmou que continuará fazendo denúncias e que não se intimida com o processo relacionado às suas declarações sobre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O Judiciário claramente está sendo utilizado para que Lula e o PT tenham vantagem nessa eleição. Como eles não têm resultados bons para mostrar, estão tentando ganhar na canelada”, disse.

Zema também defendeu sua gestão em Minas Gerais e afirmou que continuará atuando politicamente, independentemente do resultado das urnas.

Após votar, o candidato tem previsão de seguir de carro para Belo Horizonte, onde acompanhará a apuração no Bar da Esquina.

Renan Santos vota em São Paulo e critica Flávio Bolsonaro

O candidato do Missão, Renan Santos, votou por volta das 10h30, em Vila Friburgo, na capital paulista. Ele estava acompanhado de apoiadores e integrantes do partido, entre eles Guto Zacarias, candidato a deputado federal.

Após votar, Renan criticou a campanha presidencial e o voto útil em Flávio Bolsonaro.

“Essa é a eleição mais bizarra de todos, a mais estranha desde a redemocratização”, afirmou.

“Ninguém discutiu nada, foi uma eleição vazia, construída para ser vazia porque as forças políticas que hoje são majoritárias são envolvidas em escândalos de corrupção gigantescos”, acrescentou.

Renan também fez críticas diretas ao candidato do PL. Apesar disso, disse estar esperançoso com o resultado e afirmou que fez uma campanha “muito bonita”.

O candidato acompanhará a apuração a partir das 17h, na sede do partido, em São Paulo, em um evento fechado.

Votação termina às 17h; segundo turno será em 25 de outubro

Os eleitores têm até as 17h, no horário de Brasília, para votar. Neste ano, os brasileiros escolhem seis candidatos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

A ordem de votação na urna eletrônica é:

Deputado federal: quatro dígitos;

quatro dígitos; Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos;

cinco dígitos; Primeiro senador: três dígitos;

três dígitos; Segundo senador: três dígitos;

três dígitos; Governador: dois dígitos;

dois dígitos; Presidente da República: dois dígitos.

As eleições para deputados e senadores serão definidas neste domingo. Já as disputas para presidente e governador terão segundo turno caso nenhum candidato alcance mais da metade dos votos válidos.

Se necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro. A apuração dos votos começa após o encerramento da votação, às 17h, com a divulgação dos resultados pela Justiça Eleitoral.

*Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil