Professor e sociólogo, Leandro Grass tenta vencer Celina Leão pelo governo do DF

Consolidado como o nome do campo progressista no DF, Grass obteve 34,47% dos votos válidos no primeiro turno das eleições; Celina somou 49,93%

Leandro Antônio Grass Peixoto (PT) nasceu em Brasília em 15 de junho de 1985. Além de candidato ao governo do Distrito Federal no 2º turno das eleições 2026 contra Celina Leão (PP), ele é sociólogo e professor. Atualmente com 41 anos, ele consolidou-se como o principal nome da oposição progressista no Distrito Federal.

É formado pela Universidade de Brasília (UnB), onde concluiu o bacharelado em Sociologia e a licenciatura em Ciências Sociais. Na mesma instituição, ganhou o título de mestre em Desenvolvimento Sustentável. Além disso, possui especialização em gestão cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI)

Grass iniciou sua militância partidária formal no PSB. Mais tarde, filiou-se à Rede Sustentabilidade, partido pelo qual conquistou seu primeiro cargo eletivo em 2018. Em 2022, migrou para o Partido Verde (PV) para postular o governo do DF e, finalmente, em 2025, oficializou sua filiação ao PT, tornando-se o candidato da Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2026.

Consolidado como o nome do campo progressista no DF, Grass obteve 34,47% dos votos válidos (569.930 votos) no primeiro turno das eleições de 2026, levando a decisão contra a governadora Celina Leão (que obteve 49,93%) para o segundo turno. Seu plano de governo atual prioriza o diálogo permanente com os servidores públicos regionais, a eficiência fiscal e o fortalecimento das redes locais de saúde e educação

Trajetória política

Eleito deputado distrital em 2018 com uma campanha de baixo custo focada na internet, Grass foi o primeiro representante da Rede na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na CLDF, destacou-se pela oposição à gestão de Ibaneis Rocha e foi autor de leis voltadas à sustentabilidade, proteção do Cerrado e direitos sociais (como a obrigatoriedade de vagões exclusivos para mulheres no BRT Sul e a permissão de acompanhantes em UTIs).

Em março de 2020, ganhou projeção ao protocolar na Câmara dos Deputados um dos primeiros pedidos de impeachment contra o então presidente Jair Bolsonaro, criticando a condução do governo federal durante a pandemia e os ataques institucionais à imprensa e aos poderes constituídos.

Foi deputado distrital de 2019 a 2022 e foi candidato a governador do DF pela Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2022, tendo sido derrotado em primeiro turno pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).