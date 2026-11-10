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Política

Promulgação da PEC da Segurança será daqui a uns 15 dias, diz Alcolumbre

Projeto era uma das prioridades do governo Lula para este ano e já foi aprovado pelas duas Casas

Estadão Conteúdo

Davi Alcolumbre
Davi Alcolumbre Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou nesta terça-feira, 10, que pretende votar ainda neste ano a redução da maioridade penal. O Senado, no entanto, depende que a Câmara analise o tema.

“Se a Câmara votar, eu vou votar em 2026”, declarou a jornalistas, ao chegar ao Senado.

O Senado iniciou a discussão do tema, mas decidiu esperar um projeto que já vem sendo debatido pela Câmara.

PEC da Segurança

Alcolumbre disse que pretende marcar para daqui a duas semanas a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O projeto era uma das prioridades do governo Lula para este ano e já foi aprovado pelas duas Casas.

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