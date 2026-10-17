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Política

PSDB do Piauí declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

O dirigente estadual da legenda afirmou ser 'importante unir forças' para a segunda etapa do pleito presidencial

Estadão Conteúdo

DF - ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/BANCADA/PL/ELEITOS - POLÍTICA - O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participa nesta quarta-feira (7), em Brasília, de reunião com a bancada do partido, que reúne governadores, senadores e deputados federais eleitos. 07/10/2026 - Foto: JOSé LUIZ S. TAVARES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Maioria dos diretórios do PSDB se dividiram entre neutralidade e apoio a Flávio na disputa presidencial JOSé LUIZ S. TAVARES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O PSDB do Piauí declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da eleição presidencial contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente estadual da legenda, Jorge Lopes, defendeu uma atuação conjunta dos partidos de oposição para ampliar a votação do candidato no Estado.

“É importante unir as forças neste segundo turno”, afirmou Lopes, em coletiva de imprensa.

Segundo o dirigente, o posicionamento foi definido após conversas com representantes do PL, Novo, Podemos e Democracia Cristã.

A articulação busca organizar uma agenda comum de campanha para reduzir a diferença de votos em favor de Lula no Piauí.

Lopes também citou o Progressistas e o União Brasil entre as forças de oposição alinhadas à candidatura de Flávio.

O apoio ocorre durante o processo de reorganização do PSDB no estado. A candidata da federação PSDB/Cidadania ao governo piauiense, Dra. Lúcia Santos, também declarou apoio ao senador após o primeiro turno.

Na esfera nacional, o PSDB decidiu liberar seus integrantes para escolher entre os presidenciáveis. Em nota divulgada no dia 8, a direção informou que a maioria dos diretórios se dividia entre a neutralidade e o apoio a Flávio, enquanto uma minoria defendia o presidente Lula.

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